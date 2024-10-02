Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Собянин совместно с Владимиром Путиным в День среднего профессионального образования открыли площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис "Москва". Транслировали открытие площадки на телеканале "Россия 24".

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что данная площадка стала первым пространством для практической подготовки квалифицированных специалистов с учетом потребностей экономики города. При этом в пресс-службе напомнили, что столица является крупнейшим производственным и научно-инженерным центром РФ, где работает свыше 4,5 тысячи заводов и более 750 тысяч человек.

Площадка была разработана с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы при поддержке столичных производителей. В здании, площадь которого составляет 9,1 тысячу квадратных метров, находится высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лабораторий, специализирующихся на машиностроении, электронике и авиапромышленности.

В учебно-производственный комплекс входит и промышленный блок, где создаются беспилотные авиационные системы, а также блок мультипрофильной направленности. Отличительной особенностью мастерских является полностью организованный производственный процесс на территории площадки.

Кроме того, на территории площадки организован Центр профессиональных компетенций, который позволит актуализировать образовательные программы с учетом развития науки и производственных технологий, прогнозировать появление новых компетенций с учетом развития производств, а также поддерживать мастеров производственного обучения и развивать их профессиональные навыки.

Благодаря площадке практической подготовки обучение смогут проходить свыше 3 тысяч студентов в год. В этом учебном году планируется подготовить учащихся из 15 колледжей Москвы. Сейчас в столице работает около 178 колледжей, в которых учатся свыше 270 тысяч студентов.

К 2030 году, по данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, общее количество обучающихся в столичных колледжах должно вырасти с 270 до 420 тысяч человек. Кроме того, прием в колледжи должен увеличиться на 53% благодаря тому, что каждый год в колледжи будут поступать свыше 150 тысяч студентов, в первую очередь выпускников 9-х классов из Москвы и других регионов России.

Ранее Собянин сообщил о введении гранта для московских колледжей за высокие результаты студентов, которых они обучают. По словам мэра, будут учитываться следующие критерии: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов.



Каждый год, как утверждает Собянин, будет вручаться около 20 грантов, которые руководство колледжей должны направить на поощрение преподавателей и мастеров практического обучения.

