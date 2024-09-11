Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о введении гранта для московских колледжей за высокие результаты студентов, которых они обучают.



По словам мэра, будут учитываться следующие критерии: трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов.



Каждый год, как утверждает Собянин, будет вручаться около 20 грантов, которые руководство колледжей должны направить на поощрение преподавателей и мастеров практического обучения.



Аналогичные гранты с 2011 года уже получают столичные школы, уточнил градоначальник.

В начале августа Собянин подписал постановление о выделении гранта МГМУ имени Сеченова, который был направлен на подготовку медицинских инженеров и техников. Это позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора по этим востребованным специальностям.

Также мера позволит привлечь дополнительное число высококвалифицированных кадров для работы в медицинских организациях города, имеющих современный парк медоборудования.

