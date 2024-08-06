06 августа, 17:05Мэр Москвы
Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый МГМУ имени Сеченова получил грант на подготовку медицинских инженеров и техников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства города.
В материале отметили, что это позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора по этим востребованным специальностям. Также мера позволит привлечь дополнительное число высококвалифицированных кадров для работы в медицинских организациях города, имеющих современный парк медоборудования.
Во всех онкологических стационарах Москвы внедрили новые сервисы ведения документации в цифровом формате. Об этом ранее заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Обучение прошли более 7 тысяч сотрудников пяти стационаров. Сейчас в Москве полностью завершена цифровизация якорных онкологических клиник.
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