Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 17:05

Мэр Москвы

Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый МГМУ имени Сеченова получил грант на подготовку медицинских инженеров и техников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства города.

В материале отметили, что это позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора по этим востребованным специальностям. Также мера позволит привлечь дополнительное число высококвалифицированных кадров для работы в медицинских организациях города, имеющих современный парк медоборудования.

Во всех онкологических стационарах Москвы внедрили новые сервисы ведения документации в цифровом формате. Об этом ранее заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обучение прошли более 7 тысяч сотрудников пяти стационаров. Сейчас в Москве полностью завершена цифровизация якорных онкологических клиник.

Сергей Собянин осмотрел новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции

Читайте также


мэр Москвымедицинаобразование
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика