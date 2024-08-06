Онкологические стационары столицы перешли на безбумажный формат работы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во всех онкологических стационарах Москвы внедрили новые сервисы ведения документации в цифровом формате. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обучение по специально разработанной программе прошли более 7 тысяч сотрудников пяти стационаров. Сейчас в Москве полностью завершена цифровизация якорных онкологических клиник.

По словам заместителя мэра, в Москве с 2019 года пошагово внедряют новый стандарт оказания онкологической помощи.

"Он основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов. Стандарт также включает в себя использование новейших технологий и методов лечения, что позволяет повысить качество медпомощи", – пояснила Ракова.

Она подчеркнула, что особое внимание уделяют обучению врачей и медперсонала. Пользоваться возможностями клинической информационной системы (КИС) ЕМИАС должны уметь все специалисты. Ведение документации в цифровом формате, считает Ракова, значительно упрощает доступ к необходимой информации для медработников и пациентов: данные о ходе лечения, результаты лабораторных и иных исследований сразу заносятся в электронную медкарту.

В Москве создается одна из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей, заявил ранее Сергей Собянин. Как пояснил мэр города, благодаря сети снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу видят врачи-рентгенологи.

ЕМИАС также позволяет горожанам записаться к врачам, посмотреть назначения и рецепты, прививки, результаты исследований и анализов в режиме онлайн.