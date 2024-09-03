Свыше 2 тыс московских школьников подготовились к новому олимпиадному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше двух тысяч столичных школьников начали готовиться к новому олимпиадному сезону в выездных школах, на очных и онлайн-занятиях сборных команд Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Для детей организовали научные смены с полевыми и лабораторными исследованиями, а также защитой проектов по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Уроки проводили специалисты Центра педагогического мастерства (ЦПМ) московского департамента образования и науки.

Принять участие в мероприятиях сборных команд Москвы могли дипломанты Всероссийской олимпиады школьников 2024 года и дети, которые прошли специальный конкурс. Они изучали иностранные языки, биологию, право, экологию, историю, обществознание и точные науки. Учащиеся готовились к будущим состязаниям, разбирали форматы наиболее сложных заданий, консультировались по проектам и получали советы для самостоятельной работы от тренеров.

Все лето к соревнованиям готовились и столичные команды по робототехнике. В конце июня в Оренбурге прошел финал Российской робототехнической олимпиады, где москвичи выиграли 25 наград. В данный момент они готовятся выступить на соревновании RoboCap, которое состоится в сентябре в Томске. Школьники конструируют и программируют, изучают электронику, мехатронику и основы работы с ИИ.

Школьники, добившиеся в прошлом учебном году особых успехов на олимпиадах и вошедшие в сборные команды РФ на международных соревнованиях, готовились по спецпрограммам. Их тренировки проводили специалисты ЦПМ и преподаватели ведущих вузов страны, среди которых МГУ имени Ломоносова и Московский физико-технический институт. По итогам девяти соревнований в 2024 году москвичи завоевали 35 медалей: 19 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.

Также летом для столичных школьников впервые провели смены городского проекта "В центре науки". В июле там организовали учебный лагерь "КодИИм", где ученики старших классов изучали ИИ, применяли навыки программирования и знания математики. В конце смены они представили девять проектов, в частности, готовые сайт и телеграм-бот.

В последний месяц лета для детей провели летние научные школы по химии, биологии и экологии. Работа каждой группы строилась вокруг реальной исследовательской задачи. Школьники выяснили химический состав газировок, оценили экологическое состояние парка "Сокольники" и освоили ключевые методы биохимического анализа.

Для детей, которые только начинают участвовать в интеллектуальных соревнованиях, состоялись смены Ассоциации победителей олимпиад. На них участники повторили материал перед новым учебным годом и муниципальным этапом Всероссийской олимпиады школьников.

Осенью подготовка к соревнованиям продолжится. В сентябре будет отбор кандидатов в столичные сборные и в резерв команд. Подать заявку и пройти тест могут все желающие. Более того, до наступления зимы состоятся открытые научные выездные школы по естественным и точным наукам. Попасть туда можно по итогам тестирования.

Ранее более 500 человек поступили в Центральный университет в 2024 году. Именно это учреждение привело школьную сборную РФ к победе на международной олимпиаде по ИИ. Весь год университет проводил мероприятия, на которых каждый абитуриент мог показать свои возможности. Самые способные получили гранты, покрывающие от 25 до 100% стоимости обучения.