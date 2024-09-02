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02 сентября, 22:00

Общество

Более 500 человек поступили в Центральный университет в этом году

Более 500 человек поступили в Центральный университет в этом году

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Больше 500 человек поступили в Центральный университет в этом году. Именно этот вуз не так давно привел школьную сборную России к победе на международной олимпиаде по искусственному интеллекту. В этом году университет набирает первый поток бакалавров и третий – магистрантов.

К выбору будущих студентов в Центральном университете подходят с особым вниманием. Весь год вуз проводил мероприятия, на которых каждый абитуриент мог показать свои возможности и личностные качества. Самых способных наградили грантами, которые покроют от 25 до 100% стоимости обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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