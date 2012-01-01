Российских школьников ждут важные изменения с 1 сентября 2024 года

В новом учебном году российских школьников ждет немало важных изменений. Среди них три новых предмета и запрет пользоваться телефонами на уроках без разрешения педагога. Какие еще нововведения появятся в школах – в материале Москвы 24.
В класс – без гаджета
В новом учебном году школьникам нельзя будет использовать мобильные устройства на уроках даже в образовательных целях. Однако на экстренные ситуации это не распространяется.
Когда именно возвращать детям гаджеты – после всех уроков или на переменах, руководители каждой школы решат самостоятельно вместе с родителями, объяснял ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. При этом дети будут или сдавать телефоны перед входом в класс, или прятать в своих портфелях на время занятий, говорила первый зампред комитета нижней палаты по просвещению Яна Лантратова.
Слово учителя
С нового учебного года педагоги получат официальное право делать замечание школьникам. Это разрешалось и ранее, просто теперь опция закреплена законодательно.
Правила поведения и требования к дисциплине каждая школа проработает самостоятельно. При этом учителя теперь смогут делать запросы на применение дисциплинарного наказания к нарушителям, и руководство учреждения будет обязано отреагировать.
В то же время глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что действия педагога по отношению к детям должны быть уважительными, сообщает News.ru.
Останина обратила внимание, что в перспективе школьникам могут начать ставить оценки за поведение. Однако эта инициатива пока еще находится на стадии обсуждения, добавила парламентарий.
Новое расписание
С 1 сентября у школьников появится сразу три новых предмета. Один из них – "Семьеведение", который старшеклассники начнут изучать в рамках "Разговоров о важном". Уроки будут проходить в диалоге, а их конечная цель – формирование положительного отношения к созданию семьи.
Еще один новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины", который появится вместо более привычного ОБЖ. Урок включат в расписание 5–11-х классов, при этом в 10-м и 11-м школьникам будут преподавать тактическую, огневую, военно-медицинскую, инженерную и техническую подготовку. Кроме того, планируется, что в рамках нового предмета начнут проводить выездные сборы, рассказывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Плюс ко всему с 1 сентября вернутся уроки труда (они заменят "Технологию") – час в неделю для младшей школы и по два в средней. Однако теперь это не только классическое столярное дело, кулинария, кройка и шитье. К примеру, в аграрных регионах научат азам животноводства, а в индустриальных покажут, как управлять беспилотниками.
Появились изменения и в плане экзаменов: с нового учебного года отменяются всероссийские проверочные работы по иностранным языкам, а на ОГЭ по математике теперь разрешили пользоваться калькуляторами и справочными материалами.