Российских школьников ждут важные изменения с 1 сентября 2024 года

В новом учебном году российских школьников ждет немало важных изменений. Среди них три новых предмета и запрет пользоваться телефонами на уроках без разрешения педагога. Какие еще нововведения появятся в школах – в материале Москвы 24.

В класс – без гаджета

В новом учебном году школьникам нельзя будет использовать мобильные устройства на уроках даже в образовательных целях. Однако на экстренные ситуации это не распространяется.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя.

Когда именно возвращать детям гаджеты – после всех уроков или на переменах, руководители каждой школы решат самостоятельно вместе с родителями, объяснял ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. При этом дети будут или сдавать телефоны перед входом в класс, или прятать в своих портфелях на время занятий, говорила первый зампред комитета нижней палаты по просвещению Яна Лантратова.

Слово учителя

С нового учебного года педагоги получат официальное право делать замечание школьникам. Это разрешалось и ранее, просто теперь опция закреплена законодательно.

Правила поведения и требования к дисциплине каждая школа проработает самостоятельно. При этом учителя теперь смогут делать запросы на применение дисциплинарного наказания к нарушителям, и руководство учреждения будет обязано отреагировать.

В то же время глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что действия педагога по отношению к детям должны быть уважительными, сообщает News.ru.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если это замечание направлено на то, чтобы ребенок не отвлекался от занятия, оно в вежливой и спокойной форме было сделано, ничего такого в этом нет. Но если учитель оскорбил ученика, это уже не учитель.

Останина обратила внимание, что в перспективе школьникам могут начать ставить оценки за поведение. Однако эта инициатива пока еще находится на стадии обсуждения, добавила парламентарий.

Новое расписание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 сентября у школьников появится сразу три новых предмета. Один из них – "Семьеведение", который старшеклассники начнут изучать в рамках "Разговоров о важном". Уроки будут проходить в диалоге, а их конечная цель – формирование положительного отношения к созданию семьи.

Еще один новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины", который появится вместо более привычного ОБЖ. Урок включат в расписание 5–11-х классов, при этом в 10-м и 11-м школьникам будут преподавать тактическую, огневую, военно-медицинскую, инженерную и техническую подготовку. Кроме того, планируется, что в рамках нового предмета начнут проводить выездные сборы, рассказывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Плюс ко всему с 1 сентября вернутся уроки труда (они заменят "Технологию") – час в неделю для младшей школы и по два в средней. Однако теперь это не только классическое столярное дело, кулинария, кройка и шитье. К примеру, в аграрных регионах научат азам животноводства, а в индустриальных покажут, как управлять беспилотниками.

Появились изменения и в плане экзаменов: с нового учебного года отменяются всероссийские проверочные работы по иностранным языкам, а на ОГЭ по математике теперь разрешили пользоваться калькуляторами и справочными материалами.