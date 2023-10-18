Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам в школах РФ не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам в школах России не будет. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает "Интерфакс".

В ходе всероссийской встречи с родителями он заявил, что данное решение уже принято. Также, по его словам, ВПР по другим предметам останутся.

Музаев добавил, что будут нюансы с 11-ми классами, они сейчас в процессе обсуждения, а также изменения, связанные с процедурой проведения ВПР, чтобы был удобный формат при подготовке и планировании расписания для школ и учителей.

Кроме того, Музаев заверил, что отменять ВПР не будут, но могут быть изменения в подходе.

В феврале этого года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение с просьбой заменить ВПР в школах на другой инструмент проверки качества подготовки учеников.

Лантратова сказала, что и преподаватели, и родители полагают, что избыточные проверки нарушают учебный процесс и демотивируют заинтересованных учеников из-за постоянного стресса.



Опубликованы материалы ЕГЭ на 2024 год