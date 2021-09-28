Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных в школах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рособрнадзор уже провел работу по сокращению в школах числа контрольных и проверочных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Такая работа уже была проведена", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что соответствующие рекомендации по оптимизации числа оценочных процедур были направлены в регионы еще в августе.
Накануне Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям субъектов страны сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Между тем правительству и Госсовету президент поручил рассмотреть госрегулирование оборота информационной продукции для детей в интернете.
Количество контрольных работ в школах могут сократить
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