Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор уже провел работу по сокращению в школах числа контрольных и проверочных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Такая работа уже была проведена", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что соответствующие рекомендации по оптимизации числа оценочных процедур были направлены в регионы еще в августе.

Накануне Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям субъектов страны сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Между тем правительству и Госсовету президент поручил рассмотреть госрегулирование оборота информационной продукции для детей в интернете.

