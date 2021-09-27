Путин поручил провести конкурс "Учитель года России – 2022" в формате телешоу

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Владимир Путин поручил правительству РФ провести в формате телевизионного шоу конкурс "Учитель года России" в 2022 году, а также предусмотреть его финансирование. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Образование" обеспечить начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета", – говорится в сообщении.

Как уточняется, срок выполнения поручения – 1 июля 2022 года. Правительству необходимо будет предоставить промежуточные результаты до 30 декабря 2021 года.

До этого Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Данное поручение адресовано Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям регионов.

