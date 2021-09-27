Путин поручил провести конкурс "Учитель года России – 2022" в формате телешоу

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Владимир Путин поручил правительству РФ провести в формате телевизионного шоу конкурс "Учитель года России" в 2022 году, а также предусмотреть его финансирование. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Образование" обеспечить начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса "Учитель года России", в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета", – говорится в сообщении.
Как уточняется, срок выполнения поручения – 1 июля 2022 года. Правительству необходимо будет предоставить промежуточные результаты до 30 декабря 2021 года.
До этого Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Данное поручение адресовано Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям регионов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: