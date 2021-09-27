Российские школы будут применять только госресурсы в дистанционном обучении с 2023 года

19:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин поручил кабмину начать с 2023 года использование только государственных информационных ресурсов при дистанционном обучении в российских школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поручение, принятое на заседании Госсовета 25 августа, адресовано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Образование".
Кроме того, глава государства поручил Минпросвещения РФ и региональным властям к 1 декабря 2021 года разработать и утвердить требования к образовательным учреждениям в части инклюзивного образования.
"Обеспечить разработку и утверждение требований и показателей деятельности образовательных организаций в целях обеспечения инклюзивного образования", – добавляется в сообщении.
До этого Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".
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