Российские школы будут применять только госресурсы в дистанционном обучении с 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил кабмину начать с 2023 года использование только государственных информационных ресурсов при дистанционном обучении в российских школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение, принятое на заседании Госсовета 25 августа, адресовано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Образование".

Кроме того, глава государства поручил Минпросвещения РФ и региональным властям к 1 декабря 2021 года разработать и утвердить требования к образовательным учреждениям в части инклюзивного образования.

"Обеспечить разработку и утверждение требований и показателей деятельности образовательных организаций в целях обеспечения инклюзивного образования", – добавляется в сообщении.

До этого Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

