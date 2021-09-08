Собянин назвал крайней мерой перевод школ Москвы на дистанционное обучение

21:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин заявил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение будет приниматься только в крайнем случае. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Я еще раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались", – отметил мэр.
При этом градоначальник рассказал, что в школах действуют санитарные ограничения.
"В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры", – добавил Собянин.
Ранее Владимир Путин заявил, что в российских школах и университетах онлайн-обучение должно только дополнять традиционную форму. Глава государства отметил, что в истории человечества всегда большую роль играла педагогическая составляющая, и сейчас, по словам президента, это становится еще более актуальным.
Более 1,5 млн человек начали учебный год в столичных школах и институтах
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