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Как будут работать московские школы с 1 сентября

Разные потоки и уроки без масок: как будут работать столичные школы
образование общество дети

В России стартует очередной учебный год в условиях борьбы с пандемией коронавируса. В Москве ситуация с COVID-19 стабилизировалась, поэтому школьники начнут обучение в очном формате, а учителя смогут вести уроки без масок и перчаток. О том, как будет строиться образовательный процесс, а также какие меры безопасности вводятся в школах с 1 сентября, читайте в нашем материале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В привычном формате

Сергей Собянин заявил, что московская система образования готова к началу нового учебного года. Столичные власти постоянно совершенствуют ее работу: продолжают строить, реконструировать, оснащать школы новым оборудованием и технологиями.

Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась: мэр Москвы назвал ее одной из лучших в стране. Поэтому власти рассчитывают, что текущий учебный год пройдет в очном формате.

Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится. По крайней мере, мы точно будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали, все заинтересованы в этом.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Благоприятному прогнозу способствует и тот факт, что более 80% столичных педагогов привились от коронавируса. По словам Собянина, это позволяет надеяться на то, что учебный год пройдет в нормальном режиме.

Отмечается, что школьников не станут ограничивать во внеурочной активности. Дети смогут посещать экскурсии, секции и различные кружки при условии, что деятельность будет организована в рамках отдельных групп, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Усиленные меры

С 1 сентября во всех школах России, в том числе и столичных, будут усилены противоэпидемические меры. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он также подчеркнул, что этот вопрос стоит на контроле у министерства.

С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены соответствующие меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам.
Сергей Кравцов
глава Минпросвещения РФ

Глава управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что в настоящий момент все школы перед началом учебного года обязаны провести генеральную уборку и обеспечить регулярную усиленную дезинфекцию. Кроме того, на входе в учебные заведения должны измерять температуру.

Также за каждым классом в обязательном порядке будет закреплен свой отдельный кабинет. Для большей безопасности в школах разделят потоки учеников. Что касается Дня знаний, который планируется в очном формате, его необходимо проводить с одним классом или параллелью на свежем воздухе. Родители могут присутствовать на мероприятии, но только с использованием средств индивидуальной защиты.

Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

Шевкун пояснила, что указанные меры будут действовать в школах до конца года. Вместе с тем в департаменте образования Москвы подчеркнули, что образовательные учреждения самостоятельно принимают решение о проведении линейки 1 сентября с учетом соблюдения всех требований безопасности.

В условиях распространения коронавирусной инфекции родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости, например для встречи с учителем или директором, и только в маске.
из сообщения департамента образования Москвы

При этом детей не будут просить сдавать ПЦР-тесты перед началом учебного года. Также для школьников нет требований об обязательной вакцинации.

"Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы", – пояснил глава Минпросвещения РФ.

Однако, по словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ребенка все-таки могут не пустить в школу, если у него наблюдаются симптомы простуды.

Дети, которые имеют признаки ОРВИ и температуру, не будут допускаться в школу. Также не могут посещать образовательные учреждения дети, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Что касается столичных учителей, их в этом году ждет небольшое нововведение. Благодаря массовой вакцинации ношение масок в пределах школы может перестать для них быть обязательным. Однако такое решение будет приниматься в каждом конкретном учебном заведении.

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