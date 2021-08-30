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Мэр Москвы

14:09

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране. Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов", – уточнил градоначальник.

Собянин подчеркнул – нельзя считать, что коронавирус в городе исчез полностью.

"Хотя, конечно, сказать, что совсем исчезла эта проблема, – нет, она продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому максимально надо быть аккуратным", – заявил мэр столицы.

Градоначальник напомнил о предстоящем осенне-зимнем периоде и добавил, что власти будут оценивать развитие существующей ситуации.

В Москве за последние сутки выявлено 1 424 новых случая COVID-19. За это время госпитализировали 417 человек, на ИВЛ находятся 312 пациентов. 1 839 пациентов выздоровели после прохождения лечения.

В Москве за сутки выявили 1 424 случая COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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