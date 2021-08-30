14:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в стране. Об этом мэр столицы заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов", – уточнил градоначальник.
Собянин подчеркнул – нельзя считать, что коронавирус в городе исчез полностью.
"Хотя, конечно, сказать, что совсем исчезла эта проблема, – нет, она продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому максимально надо быть аккуратным", – заявил мэр столицы.
Градоначальник напомнил о предстоящем осенне-зимнем периоде и добавил, что власти будут оценивать развитие существующей ситуации.
В Москве за последние сутки выявлено 1 424 новых случая COVID-19. За это время госпитализировали 417 человек, на ИВЛ находятся 312 пациентов. 1 839 пациентов выздоровели после прохождения лечения.
В Москве за сутки выявили 1 424 случая COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: