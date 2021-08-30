В Москве выявлено 1 424 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице выявили 1 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 417 человек, на ИВЛ находятся 312 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"В городе выздоровели еще 1 839 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 444 794", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Москве скончались 50 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперативном штабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
За минувшие 24 часа в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 360 (7,4%) случаев проходят без клинических проявлений.
В Москве за сутки выявили 1 424 случая COVID-19
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