В Москве выявлено 1 424 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице выявили 1 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 417 человек, на ИВЛ находятся 312 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 1 839 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 444 794", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Москве скончались 50 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперативном штабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За минувшие 24 часа в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 360 (7,4%) случаев проходят без клинических проявлений.