НИИ гриппа завершил доклинические исследования вакцины от COVID-19

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НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России сообщил о завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса и планах до конца 2021 года приступить к испытаниям с участием добровольцев.

"Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А. Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата", – приводит ТАСС слова директора института Дмитрия Лиознова.

В свою очередь Александр Гинцбург сообщал о готовности к проведению клинических исследований назальной вакцины от COVID-19. Он пояснил, что назальная вакцина является вторым компонентом препарата "Спутник V", который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Ранее ученые из Аргентины выяснили, что нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается.