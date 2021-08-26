Ученые из Аргентины сообщили о растущей силе антител после "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Аргентины выяснили, что нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство науки, технологий и инноваций Аргентины.

Специалисты проанализировали число антител и их способности нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1,8 тысячи образцов крови людей на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й день после вакцинации "Спутником V".

"Несмотря на то что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас впервые аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины", – говорится в сообщении.

Как уточняется, исследования, проведенные учеными, доказывают растущую эффективность антител через полгода после вакцинации российским препаратом.

Также специалисты установили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации растет и в отношении таких штаммов, как "Дельта", "Бета" и "Гамма".

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заготовки для обновления российской вакцины "Спутник V" на основе новых мутаций коронавируса уже готовы, однако необходимости такого изменения препарата пока нет.

Также Гинцбург рассказал о наличии модифицированной под штамм "Дельта" российской вакцины "Спутник V". При этом от прогнозов по эффективности препарата он пока воздержался. Ученый подчеркнул, что высокие показатели смертности при снижении заболеваемости напрямую связаны с доминированием штамма "Дельта".