Вакцинация защищает беременных женщин от коронавируса – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцинация является единственным способом защитить беременных женщин и их будущих детей от заражения коронавирусом. Это подтверждают множественные исследования, проводимые на женском населении.
"Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. Мы не сделали это сразу, после того как зарегистрировали вакцину и она прошла клинические испытания, мы достаточно долго наблюдали за процессом. Наши ведущие специалисты в этих сферах проводили исследования как на женском, так и на мужском населении, для того чтобы посмотреть, как может влиять вакцинация на беременных женщин", – приводит ТАСС слова Голиковой.
Также вице-премьер выразила уверенность в том, что вакцинация – это спасение жизни для беременных и их будущих детей. Прививка помогает избежать негативных последствий коронавируса.
Ранее Минздрав России предупредил, что у пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей.
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