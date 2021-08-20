Минздрав предупреждает о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

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У пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По данным ведомства, результаты анализа данных о течении беременности пациенток акушерского отделения ГКБ № 15 имени О. М. Филатова города Москвы показали, что женщины, заразившиеся коронавирусной инфекцией, в большей степени подвержены риску преждевременных родов. Их дети чаще других нуждались в терапии в условиях отделения реанимации.

В министерстве добавили, что у пациенток с коронавирусом выше перинатальная смертность.

Обезопасить беременную женщину и ее будущего ребенка помогает вакцина от коронавируса.

"Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено", – подчеркнули в Минздраве.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как долго младенца защищают антитела его вакцинированной матери. По словам ученого, иммунитет к коронавирусу, полученный новорожденным от привитой матери, обеспечивает защиту от инфекции на 6–7 месяцев.

