Штамм "Дельта" опаснее для беременных женщин – голландский эксперт

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Штамм коронавируса "Дельта" более опасен для беременных женщин, чем другие. Такой вывод сделала профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп.
Она отмечает, что в Нидерландах беременных женщин, заразившихся штаммом "Дельта", госпитализируют чаще, чем заболевших предыдущими штаммами коронавируса. Пациентки не имеют хронических заболеваний, но тяжело переносят COVID-19, рассказала Блуменкамп изданию Algemeen Dagblad.
Профессор заявила, что беременность многих женщин протекала хорошо, но потом они заразились коронавирусом. Состояние пациенток в таких случаях резко ухудшается, и их необходимо подключать к аппаратам ИВЛ. Ребенок в такой ситуации может родиться раньше срока, пока его мать находится на искусственной вентиляции легких.
Китти Блуменкамп отмечает, что чаще всего заболевшие женщины не были вакцинированы. Профессор подчеркивает, что решение о вакцинации должны принимать сами женщины, но они должны быть проинформированы о последствиях отказа от вакцинации.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как переносят болезнь пациенты со штаммом "Дельта". Специалисты отмечают, что лечение таких пациентов является более сложным и продолжительным. Чаще всего пациенты переносят заражение этим штаммом коронавируса в среднетяжелой и тяжелой форме.
Медики рассказали, какая вакцина от COVID-19 эффективнее
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: