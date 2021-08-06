Штамм "Дельта" опаснее для беременных женщин – голландский эксперт

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Штамм коронавируса "Дельта" более опасен для беременных женщин, чем другие. Такой вывод сделала профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп.

Она отмечает, что в Нидерландах беременных женщин, заразившихся штаммом "Дельта", госпитализируют чаще, чем заболевших предыдущими штаммами коронавируса. Пациентки не имеют хронических заболеваний, но тяжело переносят COVID-19, рассказала Блуменкамп изданию Algemeen Dagblad.

Профессор заявила, что беременность многих женщин протекала хорошо, но потом они заразились коронавирусом. Состояние пациенток в таких случаях резко ухудшается, и их необходимо подключать к аппаратам ИВЛ. Ребенок в такой ситуации может родиться раньше срока, пока его мать находится на искусственной вентиляции легких.

Китти Блуменкамп отмечает, что чаще всего заболевшие женщины не были вакцинированы. Профессор подчеркивает, что решение о вакцинации должны принимать сами женщины, но они должны быть проинформированы о последствиях отказа от вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как переносят болезнь пациенты со штаммом "Дельта". Специалисты отмечают, что лечение таких пациентов является более сложным и продолжительным. Чаще всего пациенты переносят заражение этим штаммом коронавируса в среднетяжелой и тяжелой форме.