В Роспотребнадзоре рассказали, как переносят болезнь пациенты со штаммом "Дельта"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заразившиеся "Дельта"-штаммом коронавируса переносят болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме, об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что лечение таких пациентов является более сложным и продолжительным. Симптомами болезни являются потеря вкуса и обоняния, лихорадка, кашель, а также признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции, в том числе головные боли, насморк, диарея, тошнота.
"Течение болезни при "Дельта"-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью. <...> У больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы", – говорится в сообщении.
Самой уязвимой категорией перед штаммом "Дельта" являются люди в возрасте от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и имеют большое количество контактов, отметили в Роспотребнадзоре.
"Штамм <...> "Дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", – добавили в ведомстве.
Штамм "Дельта" составлял 68,8% среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса, об этом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации.
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