Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Она (ситуация. – Прим. ред), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", – сказала Попова.
По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса, 68,8% составлял штамм "Дельта". Глава Роспотребнадзора также добавила, что вакцины защищают от новых штаммов COVID-19, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.
Ранее Попова призвала повысить темпы вакцинации населения России для недопущения взрывного роста заболеваемости осенью.
Попова призвала ускорить темпы вакцинации для недопущения новой волны коронавируса осенью
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