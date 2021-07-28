Попова заявила, что в последние полгода коронавирус стал активнее мутировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в последние шесть месяцев коронавирус стал мутировать интенсивнее. Об этом она сообщила в эфире Российского общества "Знание".

"Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", – сказала она.

Также Попова отметила, что нет описанных случаев передачи COVID-19 от животных человеку.

"Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма, но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", – рассказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, существуют данные о том, что животные могут заразиться коронавирусом от людей, но не наоборот.

Ранее россиянам рассказали, какие категории граждан больше подвержены риску тромбоза в результате осложнений при коронавирусной инфекции.