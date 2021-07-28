Инфекционист объяснил, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

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Россиянам рассказали, какие категории граждан больше подвержены риску тромбоза в результате осложнений при коронавирусной инфекции. Информацией на эту тему поделился инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Как передает РИА Новости, в группе риска находятся люди с генетической предрасположенностью.

"Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало", – сообщил Поздняков.

Специалист рассказал, что пласт клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, становится благоприятной средой для размножения вируса SARS-COV-2. При таком развитии болезни внутренняя оболочка сосудов перестает быть эластичной, а затем затрудняется течение крови.

"Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы", – пояснил эксперт.

Поздняков также предупредил, что генетическая предрасположенность к тромбозу не обусловлена наличием аналогичного заболевания у родных. Кроме того, она способна почти не проявляться в повседневной жизни.

"К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной – это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены", – сказал врач.

Тромбообразованию также подвержены женщины, принимающие оральные контрацептивы. Тромбоз часто возникает при эндокринных заболеваниях с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, а также при хронических сердечных заболеваниях.

"Поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений", – объяснил Поздняков.

Он добавил, что вакцинация "Спутником V" не повышает риски появления тромбозов.

Ранее в Минздраве сообщили, что от 20 до 30% перенесших коронавирус могут столкнуться с развитием тромбозов в рамках постинфекционных осложнений. Там отметили, что для своевременного обнаружения осложнений после перенесенного COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, которая стартовала в РФ 1 июля.