В Минздраве рассказали о риске развития тромбоза у переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

От 20 до 30% перенесших коронавирус могут столкнуться с развитием тромбозов в рамках постинфекционных осложнений. Об этом сообщается в памятке Минздрава по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

"Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20–30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", – говорится в тексте.

Также специалисты отмечают и другие посткоронавирусные симптомы, но они встречаются гораздо реже.

В Минздраве отметили, что для своевременного обнаружения осложнений после перенесенного COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, которая стартовала в РФ 1 июля. Ее можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, имея при себе полис ОМС и паспорт.

Ранее главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева рассказала, что перенесенный коронавирус может спровоцировать аутоиммунные заболевания. К ним относятся артрит, волчанка и полимиозит.