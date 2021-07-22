Невролог раскрыл связь между COVID-19 и преждевременным старением

Фото: depositphotos/luminastock

Коронавирус, попадая в организм человека, может запустить процесс преждевременного старения, рассказал невролог Эркин Шамсиев. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни, <...> так и с естественным влиянием вируса на организм", – сказал врач.

Он также рассказал, что перенесшие COVID-19 пациенты жалуются на энцефалопатию. Это заболевание, при котором изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функций.

Шамсиев отметил, что необходимо укреплять ослабленный иммунитет после коронавируса. В частности, заниматься спортом, правильно питаться, больше бывать на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.

Ранее главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева рассказала, что перенесенный коронавирус может спровоцировать аутоиммунные заболевания. К ним относятся артрит, волчанка и полимиозит.