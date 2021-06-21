Ученые рассказали о способности COVID-19 изменять клетки крови

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявили влияние коронавирусной инфекции на клетки крови. Об этом сообщается в Biophysical Journal.
Для своего исследования специалисты взяли на изучение более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым течением коронавируса. Также рассматривался биологический материал 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек.
Ученые проследили, что в долгосрочной перспективе COVID-19 может варьировать размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, некоторые клетки остаются деформированными.
Часть изменений проявляется примерно спустя 7 месяцев после госпитализации. Исследователи считают, что найденная закономерность объясняет как дефицит кислорода в клетках при коронавирусе, так и риск окклюзии сосудов и эмболии легких при заражении.
Ранее главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева рассказала, что перенесенный коронавирус может спровоцировать аутоиммунные заболевания. К ним относятся артрит, волчанка и полимиозит.
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