В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцины

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Человек, получивший вакцину от коронавируса, может заразиться инфекцией, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Там добавили, что сам препарат не может быть причиной заражения, поскольку при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Также в ведомстве отмечали, что все российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Никаких негативных последствий выявлено не было.

