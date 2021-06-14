В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцины

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Человек, получивший вакцину от коронавируса, может заразиться инфекцией, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Там добавили, что сам препарат не может быть причиной заражения, поскольку при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.
Также в ведомстве отмечали, что все российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Никаких негативных последствий выявлено не было.
Специалист рассказал о важности вакцинации для переболевших коронавирусом