Гинцбург рассказал, как избежать появления новых штаммов COVID-19 в России

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Медленный темп вакцинации от COVID-19 может привести к появлению новых штаммов коронавируса с измененными свойствами, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцинироваться нужно быстро, и лучше – всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть – нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Ранее директор Центра имени Гамалеи подверг критике рекомендации некоторых медиков переболеть коронавирусом. По его словам, на полное восстановление после COVID-19 уходит около шести месяцев, при этом у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных системах организма.