Центр Гамалеи испытал интраназальную вакцину от COVID-19 среди детей 8–12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Разработчики российской вакцины от коронавируса для детей опробовали ее применение в виде капель в нос среди детей в возрасте 8–12 лет, побочных эффектов выявлено не было, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы своих маленьких [пациентов] интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <...> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически, первый, второй класс. Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего", – заявил он.
По словам Гинцбурга, препарат могут зарегистрировать в России осенью.
"К 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована", – сказал ученый.
Гинцбург отметил, что препарат будет разрешено применять для вакцинации подростков 15–17 лет.
"Везде за границей 12–17 лет. Надо учитывать тот опыт, и хотя 13–14 лет, чтобы можно было начать сразу вакцинировать", – пояснил Гинцбург.
Ранее замдиректор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что педиатры будут использовать все три отечественные вакцины против коронавируса, однако детская доза должна отличаться от взрослой.
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