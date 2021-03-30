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Общество

18:54

Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 среди детей

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшие два месяца могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса среди детей. Об этом он рассказал в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся", – отметил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения РФ заявил, что в стране на данный момент достаточно вакцин от коронавируса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что иностранцам могут предоставить возможность въезжать в страну для вакцинации от COVID-19. Обсуждать этот вопрос, по словам представителя Кремля, будет Оперативный штаб при правительстве.

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