Песков рассказал о просьбе европейцев упростить въезд в РФ для вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что знаком с идеей об организации въезда иностранцев в страну для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"...были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам так или иначе и делать здесь прививки. Такие инициативы были даже от представителей некоторых европейских стран", – рассказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что для российских производителей вакцин прививки гражданам РФ являются абсолютным приоритетом. Пресс-секретарь главы государства отметил высокий спрос на вакцину "Спутник V" и допустил, что его можно будет удовлетворять по мере наращивания производства.
Представитель Кремля также добавил, что рассматривать вопрос о разрешении въезда иностранцев на вакцинацию должен штаб в правительстве. Президент в данном случае будет ориентироваться на решения и рекомендации его представителей.
Накануне стало известно, что Центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Рассматривать ее будут в Минздраве РФ.
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