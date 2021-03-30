В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с COVID-19 в России весной

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в России в весенний период. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Пшеничной, в стране возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19.

"Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19", – заявила специалист.

Она объяснила, что сезонные вирусы начинают размножаться активнее в условиях прохладной и влажной погоды. Такие атмосферные условия чаще всего характерны для осени и весны.

"Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", – выразила мнение Пшеничная.

Она подчеркнула, что в России прослеживается четкий тренд к снижению заболеваемости. Этому способствует соблюдение всех профилактических мер, а также вакцинация населения. Таким образом, уровень иммунной прослойки общества постепенно увеличивается.

При этом Пшеничная призвала продолжать соблюдение мер профилактики. В частности, россиянам стоит использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться.

"Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", – заключила специалист.

Ранее инфекционист Николай Малышев не исключил роста случаев СOVID-19 в Москве через 2 недели. Он предположил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти на 10–20%.