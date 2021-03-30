В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с COVID-19 в России весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в России в весенний период. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Пшеничной, в стране возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19.
"Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19", – заявила специалист.
Она объяснила, что сезонные вирусы начинают размножаться активнее в условиях прохладной и влажной погоды. Такие атмосферные условия чаще всего характерны для осени и весны.
"Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", – выразила мнение Пшеничная.
Она подчеркнула, что в России прослеживается четкий тренд к снижению заболеваемости. Этому способствует соблюдение всех профилактических мер, а также вакцинация населения. Таким образом, уровень иммунной прослойки общества постепенно увеличивается.
При этом Пшеничная призвала продолжать соблюдение мер профилактики. В частности, россиянам стоит использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться.
"Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", – заключила специалист.
Ранее инфекционист Николай Малышев не исключил роста случаев СOVID-19 в Москве через 2 недели. Он предположил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти на 10–20%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: