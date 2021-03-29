Инфекционист не исключил роста случаев СOVID-19 в Москве через 2 недели

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Заболеваемость коронавирусом в столице может вырасти на 10–20% в связи с активными прогулками в первые теплые выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста, профессора Николая Малышева.

Отвечая на вопрос, может ли быть всплеск по коронавирусу после первых теплых выходных, эксперт ответил утвердительно.

"Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно", – рассказал Малышев.

Специалист также добавил, что всплеск может произойти через две недели.

Ранее власти столицы отметили положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте: около 99% жителей надевают маску.

Отмечается, что летом маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки – 36% горожан. К середине зимы цифра выросла до 99 и 66% соответственно. Кроме того, в целом порядка 76% с ответственностью подходят к соблюдению перчаточно-масочного режима в городском транспорте.