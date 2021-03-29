Столичные власти оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы отметили положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте: около 99% жителей надевают маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что летом маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки – 36% горожан. К середине зимы цифра выросла до 99 и 66% соответственно. Кроме того, в целом порядка 76% с ответственностью подходят к соблюдению перчаточно-масочного режима в городском транспорте.



Помимо этого, в ГКУ напомнили, что, несмотря на снятие ряда ограничений в начале этого года, маски и перчатки в городском транспорте столицы по-прежнему обязательны. В ведомстве регулярно проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации в России коллективный иммунитет будет к коронавирусу к концу лета. По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить, как только он будет достигнут.