Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:26

Столичные власти оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы отметили положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте: около 99% жителей надевают маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что летом маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки – 36% горожан. К середине зимы цифра выросла до 99 и 66% соответственно. Кроме того, в целом порядка 76% с ответственностью подходят к соблюдению перчаточно-масочного режима в городском транспорте.

Помимо этого, в ГКУ напомнили, что, несмотря на снятие ряда ограничений в начале этого года, маски и перчатки в городском транспорте столицы по-прежнему обязательны. В ведомстве регулярно проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации в России коллективный иммунитет будет к коронавирусу к концу лета. По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить, как только он будет достигнут.

Попова усомнилась в отмене масочного режима в ближайшее время

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать