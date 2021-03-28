Путин назвал возможные сроки снятия ограничений из-за пандемии в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации в России коллективный иммунитет будет к коронавирусу к концу лета. По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить, как только он будет достигнут.
"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет", – сказал президент в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
Глава государства отметил, что для того, чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.
"Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", – добавил глава государства.
Путин считает, что вакцинация от коронавируса является "необходимым делом". Он отметил, что прививку стоит сделать, чтобы чувствовать себя уверенно и избежать тяжелых последствий болезни.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.
По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.
Также она отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к июлю – августу 2021 года. Голикова допустила, что такой иммунитет может сформироваться и в более короткие сроки при ускорении темпов вакцинации.
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