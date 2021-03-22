Голикова рассказала о сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к июлю – августу 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", – отметила Голикова в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

Ранее сообщалось, что иммунитет после прививки от COVID-19 может не появиться у 10% вакцинированных. Это касается практически всех вакцин. При этом, если у человека выработались антитела к COVID-19, ему необходимо продолжать носить маску, поскольку он может оставаться носителем инфекции даже при наличии иммунитета.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладает иммунитетом к COVID-19. На конец февраля число людей с иммунитетом составило приблизительно 8–9 миллионов. По словам специалистов, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60–70% жителей России.

