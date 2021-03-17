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Общество

20:45

Иммунитет после прививки от COVID-19 может не появиться у 10% вакцинированных – Попова

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Примерно у 10% пациентов после вакцинации от коронавируса не вырабатывается иммунитет, это касается практически всех вакцин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте – среднее такое число людей не реагирует на вакцинацию не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", – рассказала она в эфире телеканала "Россия 1".

При этом, если у человека выработались антитела к COVID-19, ему необходимо продолжать носить маску, поскольку он может оставаться носителем инфекции даже при наличии иммунитета, предупредила Попова.

"Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус – живой и способный заражать других людей. Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих", – пояснила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, чаще всего коронавирус передается от одного человека к другому внутри семьи. Попова подчеркнула, что изоляция члена семьи с симптомами простуды является необходимой мерой, которой стоит следовать.

"Сегодня чаще всего передача идет внутри семьи. Вот соблюдать правила внутри семьи, дома у себя в случае, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Если кто-то чувствует себя плохо, то такого члена семьи нужно обязательно по возможности изолировать внутри семьи, оградить. Если есть свободная комната, у него должна появиться эта отдельная комната, куда никто больше не ходит", – сказала она.

Ранее Попова заявила, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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