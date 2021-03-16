Эпидемиологическая ситуация позволяет снимать ограничения по COVID-19 – Песков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статистика по новым случаям коронавируса и выздоровлениям позволяет снимать введенные из-за пандемии ограничения. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе общения с журналистами представитель Кремля заявил, что процесс отказа от ограничительных мер происходит постепенно.

"Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути", – подчеркнул Песков.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее рассказала об улучшении ситуации по коронавирусу в стране. При этом специалист подчеркнула, что осторожность по-прежнему необходима.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.

