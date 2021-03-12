ВОЗ призвала соблюдать осторожность в ситуации с COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать следить за ситуацией с COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, в России наблюдается спад заболеваемости, однако ситуацию необходимо мониторить.
"Как мы уже говорили, число иммунизированных недостаточно... Надо быть осторожными и мониторить ситуацию", – сказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Представитель ВОЗ в России отметила, что в организации советуют соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием ограничительных мер, поскольку в некоторых странах фиксируется подъем заболеваемости COVID-19.
"Мы очень рекомендуем индивидуальные меры, включающие ношение масок, так как маска очень защищает. Поддержание гигиены рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния даже между людьми, находящимися в закрытых помещениях", – пояснила Вуйнович.
Она добавила, что новые штаммы коронавируса более заразны, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, отменять масочный режим в России пока не стоит. По ее словам, еще есть некоторые риски, связанные с возвращением россиян из других стран, а также с тем, что в некоторых субъектах РФ снимают ограничения и отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице уровень заболеваемости COVID-19 снижается каждую неделю. Градоначальник уточнил, что в сравнении с ситуацией в некоторых зарубежных странах в Москве она пока достаточно стабильная.
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