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Общество

14:17

В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видим маленькое улучшение ситуации даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы", – рассказала Вуйнович.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, отменять масочный режим в России пока не стоит. По ее словам, еще есть некоторые риски, связанные с возвращением россиян из других стран, а также с тем, что в некоторых субъектах РФ снимают ограничения и отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уровень заболеваемости COVID-19 снижается каждую неделю. Градоначальник уточнил, что в сравнении с ситуацией в некоторых зарубежных странах в Москве она пока достаточно стабильная.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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