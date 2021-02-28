В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладает иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приблизительно 8-9 миллионов россиян обладают иммунитетом к коронавирусу, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает "Российская газета".

Он заявил, что всего с начала пандемии в России переболели коронвирусом около 4,2 миллиона человек. К этой сумме специалист прибавил 20-30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также четыре миллиона граждан, прошедших вакцинацию. Таким образом, число россиян, имеющих иммунитет к инфекции, находится между восемью и девятью миллионами человек (5,7-6% от населения России).

По словам Горелова, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60-70% жителей России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.