В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладает иммунитетом к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Приблизительно 8-9 миллионов россиян обладают иммунитетом к коронавирусу, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает "Российская газета".
Он заявил, что всего с начала пандемии в России переболели коронвирусом около 4,2 миллиона человек. К этой сумме специалист прибавил 20-30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также четыре миллиона граждан, прошедших вакцинацию. Таким образом, число россиян, имеющих иммунитет к инфекции, находится между восемью и девятью миллионами человек (5,7-6% от населения России).
По словам Горелова, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60-70% жителей России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.
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