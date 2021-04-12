В Роспотребнадзоре рассказали о вакцине от коронавируса для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Педиатры будут использовать все три отечественные вакцины против коронавируса, однако детская доза должна отличаться от взрослой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.
"На мой взгляд, все три вакцины будут использоваться в педиатрии, вопрос в дозе, которая должна отличаться от взрослой. У каждого доктора появится свой любимый вакцинный препарат, сложится о каждом личное мнение", – считает эксперт.
По его словам, чтобы сохранить объективность, государству надо утвердить универсальные методические или клинические рекомендации по вакцинам, которые подойдут детям. Горелов подчеркнул, что маленьким пациентам препарат должен выбирать врач, учитывая индивидуальные особенности ребенка.
Что касается новорожденных, специалист считает, что для них нужно разработать особую модель вакцины. Он предположил, что таким детям будут делать инъекции, поскольку введение аппликации в носовую полость для них неприменимо из-за отсутствия третьего носового хода.
Эксперт рассказал, что этап испытания этой вакцины для детей от нуля до трех лет на животных уже прошел, но пока заявок от разработчиков на регистрацию не поступало.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в ближайшие два месяца могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса среди детей.
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