Гинцбург раскритиковал рекомендации переболеть COVID-19

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подверг критике рекомендации некоторых медиков переболеть коронавирусом, поскольку инфекция может человека инвалидом. Об этом сообщает ТАСС.

"Понимаете, что удивляет – это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" – это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", – заявил Гинцбург.

По его словам, на полное восстановление после COVID-19 уходит около шести месяцев, при этом у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных системах организма.

"Куда, как говорится, бог пошлет, выражаясь дворовым языком. <...> И в головном мозге может быть, и в печени, и в легких – в легких точно, потому что через легкие все идет, и сосуды", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к развитию у человека синдрома Гийенна-Барее. При этой болезни иммунная система человека поражает собственные нервы, отвечающие за движения мышц и передачу болевых, температурных и осязательных ощущений. В итоге это может привести к мышечной слабости, онемению ступней и кистей рук.