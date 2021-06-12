Гинцбург раскритиковал рекомендации переболеть COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подверг критике рекомендации некоторых медиков переболеть коронавирусом, поскольку инфекция может человека инвалидом. Об этом сообщает ТАСС.
"Понимаете, что удивляет – это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" – это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", – заявил Гинцбург.
По его словам, на полное восстановление после COVID-19 уходит около шести месяцев, при этом у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных системах организма.
"Куда, как говорится, бог пошлет, выражаясь дворовым языком. <...> И в головном мозге может быть, и в печени, и в легких – в легких точно, потому что через легкие все идет, и сосуды", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к развитию у человека синдрома Гийенна-Барее. При этой болезни иммунная система человека поражает собственные нервы, отвечающие за движения мышц и передачу болевых, температурных и осязательных ощущений. В итоге это может привести к мышечной слабости, онемению ступней и кистей рук.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: