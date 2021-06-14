Вакцины РФ от COVID-19 не оказывают негативного влияния на потомство – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что никаких негативных последствий не было выявлено.
"Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в России производится достаточное количество вакцин от коронавируса, чтобы уже к осени коллективный иммунитет сформировался у 60% взрослого населения.
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