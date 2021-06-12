Путин назвал помощь с вакциной ответственностью России как ведущей научной державы

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Владимир Путин назвал ответственностью России как ведущей научной державы помощь миру в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что именно российским ученым в кратчайшие сроки удалось создать безопасную и эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", которую используют не только в РФ, но и в других странах.

По словам главы государства, "люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса". В результате, подчеркнул Путин, триумфа добились именно российские специалисты.

В День России, 12 июня, Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и наградил лауреатов государственных премий за 2020 год и Героев Труда. Среди получивших награду – разработчики "Спутника V" Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич.