Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент посетил церемонию вручения госпремий и награждения героев труда.
"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", – высказался Путин.
Глава государства отметил многовековую историю отечества, величие его свершений, побед и достижений. Владимир Путин подчеркнул, что наследие Российской Федерации формировали героические предки современников.
Среди лауреатом госпремии РФ в нынешнем году директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, оперная певица Хибле Гермзаве, член Общественной палаты РФ Елене Тополева-Солдунова и другие.
В нынешнем году на фоне пандемии коронавируса не планируется проводить торжественный прием в Кремле для лауреатов государственных наград.
Ранее с поздравлением в адрес москвичей выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил о роли города в становлении российского государства и подчеркнул, что инновации Москвы широко распространяются по всей России.
Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России
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