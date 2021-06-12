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Общество

12:39

Путин поздравил жителей страны с Днем России

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент посетил церемонию вручения госпремий и награждения героев труда.

"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", – высказался Путин.

Глава государства отметил многовековую историю отечества, величие его свершений, побед и достижений. Владимир Путин подчеркнул, что наследие Российской Федерации формировали героические предки современников.

Среди лауреатом госпремии РФ в нынешнем году директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, оперная певица Хибле Гермзаве, член Общественной палаты РФ Елене Тополева-Солдунова и другие.

В нынешнем году на фоне пандемии коронавируса не планируется проводить торжественный прием в Кремле для лауреатов государственных наград.

Ранее с поздравлением в адрес москвичей выступил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил о роли города в становлении российского государства и подчеркнул, что инновации Москвы широко распространяются по всей России.

Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России

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