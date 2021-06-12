Собянин поздравил москвичей с Днем России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России в субботу, 12 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем – мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации", – указано в поздравительной телеграмме градоначальника.

Мэр отметил важную роль Москвы в жизни страны и назвал столицу "собирательницей русских земель и сердцем России". По словам Собянина, город приходит на помощь нуждающимся и задает новые стандарты.

"В основе достижений Москвы лежит труд и талант москвичей, любящих свой город и свою страну. Вместе нам по плечу самые сложные задачи. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни", – добавил Собянин.

День России – государственный праздник, который до 2002 года носил название Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Новое наименование было определено нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее поздравил россиян с Днем России от лица США. Он также подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой.