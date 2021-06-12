Собянин поздравил москвичей с Днем России

10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России в субботу, 12 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность. В нем – мощь и единство Отчизны, ее огромный вклад в развитие мировой цивилизации", – указано в поздравительной телеграмме градоначальника.
Мэр отметил важную роль Москвы в жизни страны и назвал столицу "собирательницей русских земель и сердцем России". По словам Собянина, город приходит на помощь нуждающимся и задает новые стандарты.
"В основе достижений Москвы лежит труд и талант москвичей, любящих свой город и свою страну. Вместе нам по плечу самые сложные задачи. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и жизни", – добавил Собянин.
День России – государственный праздник, который до 2002 года носил название Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Новое наименование было определено нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее поздравил россиян с Днем России от лица США. Он также подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой.
Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: