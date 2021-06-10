Ко Дню России для московских школьников подготовили тематическую викторину

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московских школьников приглашают принять участие в тематической викторине ко Дню России. Сделать это можно с 10 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
"Чтобы успешно справиться со всеми заданиями, юным знатокам необходимо вспомнить ключевые события российской истории, государственные символы нашей страны, исторических личностей", – говорится в сообщении.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Городского методического центра Москвы mosmetod.ru в разделе "Конкурсы". Ребятам предстоит ответить на 20 вопросов.
Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass открывает ко Дню России фотовыставку о путешествиях. На экспозиции представлено 30 уникальных снимков, сделанных тревел-блогерами. На кадрах видно, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты в заливах Шантарских островов Хабаровского края.
"Это наш город": дворцы и центры творчества приглашают отметить День России онлайн
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