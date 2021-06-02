Бесплатные тематические фотовыставки организуют в парках летом

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Бесплатные тематические фотовыставки организуют в столичных парках летом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В течение всего лета на территории зон отдыха, подведомственных департаменту культуры, можно будет наблюдать суровые пейзажи Магаданской области, снимки коллекционных монет, фотографические копии гравюр XIX века и многое другое.
В частности, ландшафтный парк "Митино" открыл выставку "Археологическое наследие Москвы". В нее вошли фотографии артефактов, найденных во время археологических раскопок и исследований в историческом центре Москвы. Увидеть их можно до 30 июня.
В сквере по Олонецкому проезду до 30 июня будет работать экспозиция "Мы делаем семьи хвостатыми". Она состоит из фотографий собак и кошек одного из столичных благотворительных фондов. 1 июля эта же выставка откроется в парке у Джамгаровского пруда.
Сад имени Баумана до 30 июня приглашает на фотовыставку "Сказки в стиле великих художников". До конца июня увидеть экспозицию можно в парке у Джамгаровского пруда, стенды находятся справа от главного входа. С 5 июня по 5 июля эта выставка будет работать в усадьбе "Воронцово", с 1 июля до 31 августа – в сквере по Олонецкому проезду, с 27 июля по 15 августа – в парке "Сокольники".
Парк "Северное Тушино" совместно с Русским географическим обществом представит фотовыставку "Иван Крузенштерн – первый русский плаватель вокруг света", Ее можно будет посмотреть с 8 июня по 18 июля.
В саду "Эрмитаж" с 21 июня по 20 июля пройдет выставка из цикла "Путешествуйте дома". Она познакомит граждан с пейзажами Магаданской области. В парке у Джамгаровского пруда в течение июля будет работать выставка "Драгоценный мир живой природы", в которой собраны фотографии коллекционных монет, на которых изображены исчезающие виды животных.
Туристический сервис Russpass открывает ко Дню России фотовыставку о путешествиях. На экспозиции представлено 30 уникальных снимков, сделанных тревел-блогерами. На кадрах видно, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты в заливах Шантарских островов Хабаровского края.
На выставку можно будет попасть с 17:00 1 июня до 30 июня. На каждом стенде рядом с фотографией размещен QR-код. Его можно отсканировать, чтобы подробно узнать о снимках и местах, где их сделали.
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